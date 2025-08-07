La mamografía del futuro: Europa ya testa en hospitales un dispositivo sin dolor ni radiación

Para detectar el cáncer de colon ya existe un cribado inocuo y fácil de realizar: el test de sangre oculta en heces. Pero, para diagnosticar los tumores en la mama, el cáncer más prevalente entre la población femenina, cada dos años las mujeres –de entre 50 y 70 años aunque algunas comunidades han ampliado el rango de edad– tienen que acudir al hospital a someterse a una mamografía, que normalmente duele, dado que oprime el seno y emite radiación, por lo que se espacian cada dos años.

Pero, ¿en el futuro se podría disponer de una prueba indolora, inocua, que se pudiera llevar a cabo a cualquier edad, con cualquier frecuencia y en cualquier país en busca de un cáncer con tanta incidencia? Ese futuro está hoy más cerca gracias al proyecto europeo MammoWave, que está testando un aparato diseñado para detectar tumores de forma sencilla, sin radiación y sin comprensión de la mama. Y la investigación está siendo liderada por España, en concreto desde el Hospital Universitario de Toledo.

El MammoWave es una innovadora técnica que genera imágenes de la mama a través de radiofrecuencias de baja potencia, más inofensivas que las que emite un móvil

“Si el dispositivo supera todas las fases de la investigación, podría cambiar el paradigma del cáncer de mama porque nos va a permitir detectarlo antes en mujeres jóvenes y en cualquier país, incluso en los más desfavorecidos, porque la única instalación que requiere es de un enchufe eléctrico”, explica con entusiasmo la doctora Cristina Romero, jefa de Radiología del Hospital Universitario de Toledo y miembro de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM).

Al no emitir radiación, se podría cribar a las mujeres jóvenes, edades en que la incidencia es menor pero los tumores son más malignos, y sin esperar dos años entre prueba y prueba

El MammoWave es una innovadora técnica desarrollada por una ‘startup’ italiana que genera imágenes de la mama a través de radiofrecuencias de baja potencia. Las pacientes se tumban en una camilla, boca abajo e introducen la mama en una especie de orificio. “Ahí tienen que relajarse, porque no se comprime la mama, ni se sumerge, solo hay unas antenas que giran y generan unas microondas, como las del móvil, pero mil veces de menor intensidad. Es una prueba totalmente inocua”, destaca la doctora. El proceso tarda entre cinco y siete minutos por mama.

Inteligencia artificial

En un inicio, en el año 2020, el dispositivo se testó en unas 300 mujeres y el problema es que era demasiado sensible. “Describía todo tan bien que parecía que todas estaban enfermas”, explica Romero. Por este motivo, la siguiente fase del proyecto consistió en generar un algoritmo con inteligencia artificial que sepa distinguir entre el tejido normal, las células cancerígenas y otras patologías de la mama. Para ello se llevó a cabo un ensayo clínico en tres hospitales, el mencionado centro de Toledo y otros dos italianos, con 600 pacientes, que tenían algún tipo de síntoma.

El dispositivo se está testando en 10 hospitales de Italia, Polonia, Suiza, Reino Unido y España en mujeres asintomáticas que acuden a realizarse una mamografía

Una vez generadas las bases del algoritmo, en la fase actual se está testando la innovación en 10 hospitales de Italia, Polonia, Suiza, Reino Unido y España, en concreto en el de Toledo, que lleva el liderazgo, y Córdoba (un centro de Murcia se incorporá en el futuro). Y la diferencia con las fases anteriores es que se está probando en mujeres asintomáticas que acuden a hacerse una mamografía y, de forma voluntaria, se realizan también la prueba del MammoWave. Ya se ha testado en unas 3.000 personas y el objetivo es alcanzar la participación de 10.000 mujeres hasta 2026.

MammoWave, el aparato en fase de pruebas que podría detectar el cáncer de mama de manera indolora y sin radiación. / Juan Rivas (Hospital Universitario de Toledo)

Si la innovación demuestra la especificidad y sensibilidad suficiente, como muy pronto hasta dentro de una década no comenzará a implantarse en la práctica clínica habitual

La doctora Romero advierte, no obstante, de que si el aparato demuestra la “especificidad y sensibilidad” suficiente, como muy pronto hasta dentro de una década no comenzará a implantarse en la práctica clínica habitual.

La siguiente fase consistiría en testar el aparato en una muestra mínima de 60.000 mujeres y que el MammoWave, con los ajustes necesarios, demuestre que es costo-efectivo. “Las investigaciones tardan años, esto lo hacemos por nuestras hijas”, avisa.

A este proyecto se suma el iniciado por el Hospital Valle d'Hebrón, que ha comenzado a probar en voluntarias un programa de 'screeing' precoz de cáncer de mama con una técnica sin radiación. En este caso se usa un Tomógrado Computarizado de Ultrasonido 3D y el supercomputador MareNostrum 5 para crear los algoritmos. Las ventajas de esta tecnología es que también es inocua y ofrece una calidad de imagen superior a las mamografias, aunque el proyecto está en una fase más embrionaria.

Ventajas

En cualquier caso, la potencialidad de las nuevas técnicas es enorme. En primer lugar, podrían ser útiles para detectar el cáncer en mujeres jóvenes, donde la incidencia está aumentado. En estos momentos, los cribados se realizan a partir de los 45 o 50 años, dependiendo de la comunidad autónoma, dado que las mamografías emiten una pequeña radiación y la evidencia científica indica que solo está justificado su uso a partir de cierta edad (hasta cumplir 70 años) y con un intervalo de dos años.

“Una cosa es tener algún síntoma que justifique realizar una mamografía o un TAC, pero los cribados se hacen a personas sanas, por lo que las reglas del juego sobre el daño-beneficio son diferentes, tiene que estar justificado su uso”, indica la doctora.

Si el dispositivo supera todas las pruebas, podría generalizarse su uso de forma universal, también en mujeres jóvenes y en países con menos recursos

Por este motivo no se realizan cribados en mujeres menores de 45 años, donde la incidencia del cáncer de mama es pequeña aunque, cuando se desarrolla un tumor maligno, normalmente es agresivo. Ante ello, la implantación del MammoWave (u otras técnicas), si supera todas las pruebas, podría suponer “un cambio de paradigma total porque permitiría la prevención secundaria –añade la especialista–. Como el aparato es inocuo, se podría cribar a las mujeres desde que son jóvenes y sin esperar dos años entre prueba y prueba”.

Otro de los cambios revolucionarios que permitiría, si los ensayos dan buenos resultados, es la implantación del MammoWave en cualquier centro de salud de los países desfavorecidos, dado que no requiere ninguna instalación especial y es un aparato económico.

Romero avisa, no obstante, de que su investigación no va dirigida a acabar con las mamografías. “Buscamos una prueba inocua, que no produzca dolor, similar a la sangre oculta en heces para detectar el cáncer de colon o las citologías para el cáncer de cérvix, pero las mamografías se seguirán utilizando, será el aparato que confirme o no si hay cáncer, igual que las colonoscopias se usan cuando se detecta alguna sospecha en el test de heces”. “Vamos a investigar a ver si encontramos una tecnología parecida al test de sangre en heces, pero sin denostar las mamografías”, subraya.

