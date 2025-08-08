Consulta la portada correspondiente al día 9 de agosto de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Muere una niña de 10 años en un accidente de tráfico que ha dejado otros ocho heridos en la A-5
- La carretera de Cáceres por la que pasan más de 10.000 coches al día que se está reparando
- La alcaldesa de Casar de Cáceres, sobre el parque acuático: 'No tengo noticias desde diciembre
- La Orquesta Panorama llega a Cáceres: estos son los dos pueblos donde actuará en agosto
- Esta es la nueva ordenación del tráfico en la ronda de San Francisco de Cáceres
- Otra madrugada de 'infierno': tres localidades extremeñas en el ranking de las más calurosas del país
- Cinco horas con menores a la intemperie a 39 grados en Cáceres: así fue la asistencia de DYA para ayudar a 30 personas
- El PSOE de Extremadura advierte que solo uno de cada 100 turistas decide visitar la región