Ayamonte
Intervienen más de mil kilos de cocaína y detienen a cuatro personas en Huelva
Operación contra el narcotráfico en un barco pesquero que navegaba por el Guadiana
EP
La Guardia Civil ha desarrollado este jueves una operación contra el narcotráfico en Ayamonte (Huelva) que se ha saldado con la intervención de más de 1.000 kilos de cocaína, escondida en un barco pesquero, y cuatro personas detenidas, aunque la operación sigue abierta.
Así lo ha señalado el delegado en funciones del Gobierno en Andalucía y subdelegado en Sevilla, Francisco Toscano, quien ha indicado que en la noche de este jueves, agentes de la Guardia Civil realizaban un seguimiento de una serie de embarcaciones en la costa de Huelva.
De este modo, dos de las embarcaciones realizaron un trasvase de droga, por lo que "se precipitó la actuación", y finalmente, se detuvo a cuatro personas y se intervinieron 1.140 kilogramos de cocaína de gran pureza.
Por otro lado, según ha indicado la Guardia Civil en una nota de prensa, el operativo se ha llevado a cabo en la madrugada de este jueves, cuando se tuvo conocimiento de la presencia de un barco pesquero que pudiera estar cargado de droga navegando por el río Guadiana, el cual terminó atracando en el Puerto de Ayamonte.
Por todo ello se estableció un dispositivo con agentes desplegados por mar y por tierra, los cuales cuando observaron indicios de la descarga, accedieron al barco. Una vez inspeccionado el interior fue hallado un doble fondo donde se encontraban ocultos una gran cantidad de fardos, los cuales contenían cocaína, procediéndose a la detención de sus cuatro tripulantes.
De este modo, los cuatro detenidos y las diligencias instruidas serán puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente en las próximas horas.
