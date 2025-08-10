Ascensión Martín, magistrada: "No está sobre la mesa cambiar la Ley del Menor"

En abril del año 2000, el adolescente José Rabadán mató a sus padres y a su hermana pequeña en Murcia con una catana. Se le juzgó con la recién aprobada Ley del Menor y a la jueza Ascensión Martín le tocó el asunto. Un cuarto de siglo después, la ahora magistrada jubilada del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y especialista en Menores, manifiesta que "esta ley, que Europa aplaudió, ningún Gobierno la ha querido cambiar".

Martín recuerda que la Convención de los Derechos del Niño obliga a los estados a establecer una edad mínima de responsabilidad penal, por debajo de la cual se asume que los niños no tienen capacidad para infringir la ley "y serían sus padres, sus tutores legales, los que tendrían la responsabilidad sobre lo que hacen estos menores", especifica.

Los menores de hasta 14 años "son muy pequeños", destaca la jueza, que precisa que en España "la responsabilidad se estableció en 14 años porque seguimos las normas y pautas de la mayoría de los países de la Unión Europea".

Una normativa que "nadie ha querido cambiar a los largo de estas legislaturas", significa la experta, para añadir que "yo pienso que, cuando nadie se ha atrevido a modificarlo, es porque en algún momento se acertó".

Casi 5.000 menores de edad han sido condenados en la Región de Murcia en la última década, según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estos condenados tienen edades comprendidas entre los 14 y los 17 años de edad. Sí puede darse la circunstancia de que un varón cometa el delito siendo menor de edad y se le juzgue como tal aunque ya haya cumplido los 18.

"Son casos puntuales"

"Yo soy partidaria de mantener esa franja de edad", afirma Martín, que indica que "voy a participar ahora en un curso del Consejo General del Poder Judicial especializado en Menores y eso ni se plantea". "No está sobre la mesa cambiar la ley, nadie lo plantea: hay otros temas más importantes, como la distribución de menores inmigrantes", recalca.

En su opinión, "casos como un homicidio o una agresión sexual grave cometidos por menores inimputables son puntuales, no suponen un problema social".

"Si el entorno es bueno, si los padres les dan un cariño, es muy raro" que se produzcan delitos tan graves

Recuerda el caso de los gemelos de Guadalupe, dos niños que, además de cometer robos y agresiones, llegaron a tirar una piedra desde el puente de la autovía. Le dieron a una mujer y le destrozaron la cara, en un momento en el que contaban con 13 años. Ascensión Martín califica de "salvajada" lo que hicieron, aunque apostilla que "luego, cuando veías dónde vivían, su entorno, comprendías mucho su... no diría ‘maldad’, diría ‘tendencia a ciertas conductas’. Vamos a dejarlo así".

En este sentido, incide en que "todo depende del entorno", puesto que "normalmente, si el entorno es bueno, si los padres les dan un cariño, es muy raro" que se produzcan delitos tan graves.

Martín afirma que "hay gente que no se reinserta nunca", puesto que, incluso tras salir de un centro, "vuelve al mismo entorno".