Consulta la portada correspondiente al día 12 de agosto de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Feijóo incorpora a seis políticos extremeños a la estructura nacional del PP
- Extremadura convoca los 24 ciclos de FP que se pueden cursar desde casa
- La nueva mina Garandina y otros yacimientos: un filón para el turismo en Extremadura
- Bocados de tenca con Soraya Arnelas en Cáceres
- Cinco horas con menores a la intemperie a 39 grados en Cáceres: así fue la asistencia de DYA para ayudar a 30 personas
- Los extremeños Sanguijuelas del Guadiana arrasan en el Sonorama de Aranda de Duero
- El Anfiteatro Romano de Mérida busca a su gemelo
- La hostelería extremeña experimenta una de las mayores caídas en contratos del país