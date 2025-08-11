Declarado un incendio de nivel 2 en la localidad madrileña de Tres Cantos por su proximidad a las viviendas

Un incendio forestal declarado en la tarde de este lunes en el término municipal de Tres Cantos ha obligado a activar la situación operativa 2 del Plan INFOMA, debido a su proximidad a zonas residenciales.

El fuego se ha iniciado en torno a las 19:45 horas en la zona este del Nuevo Tres Cantos y se está propagando rápidamente hacia el sur-sureste, impulsado por el fuerte viento presente en la zona.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Tres Cantos ha emitido un comunicado en el que recomienda a los vecinos de las urbanizaciones cercanas que "cierren las ventanas y se mantengan informados a través de las redes sociales municipales". Además, recalcan la importancia de seguir exclusivamente canales oficiales para evitar la difusión de bulos o informaciones erróneas.

La Comunidad de Madrid ha desplegado un amplio dispositivo de emergencia compuesto por 14 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, tres helicópteros y varias unidades de jefatura. La activación del nivel 2 implica riesgo potencial para viviendas, por lo que se están aplicando medidas especiales de contención y vigilancia.

San Sebastián de los Reyes, municipio vecino de Tres Cantos, ha procedido al desalojo preventivo del polideportivo municipal Dehesa Boyal. Asimismo, ha pedido a la ciudadanía que no se acerce a las inmediaciones del incendio por el humo. Además, ha informado en sus redes sociales que tanto Policía local como Protección Civil están activados en coordinación con la Comunidad de Madrid para seguir la evolución del incendio.