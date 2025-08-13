Consulta la portada correspondiente al día 14 de agosto de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Una cereza de 41 milímetros y una picota de 34, las más grandes del Jerte de Cáceres
- Una localidad extremeña vive la noche más tórrida de España
- El Gobierno dice que Extremadura es de las regiones 'más beneficiadas' en recursos para atender a menores migrantes
- Oleada de incendios en Extremadura: evacúan Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia, y piden la intervención de la UME
- Muere atropellado un hombre de Casar de Cáceres cuando iba con su bicicleta: el autor se da a la fuga
- Los datos de todos las inversiones en pueblos de Cáceres, a golpe de 'clic
- Los 37 pueblos de Cáceres que se adhieren al nuevo servicio de la diputación
- La 'noche mas larga' en Villar del Pedroso: evacuaciones, confinamientos, casas afectadas y ganado perdido