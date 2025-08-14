Consulta la portada correspondiente al día 15 de agosto de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Oleada de incendios en Extremadura: evacúan Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia, y piden la intervención de la UME
- Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
- Una cereza de 41 milímetros y una picota de 34, las más grandes del Jerte de Cáceres
- Muere atropellado un hombre de Casar de Cáceres cuando iba con su bicicleta: el autor se da a la fuga
- Los datos de todos las inversiones en pueblos de Cáceres, a golpe de 'clic
- Un convoy logra entrar en Cabezabellosa y rescata a los 19 vecinos atrapados, que están a salvo, pero el fuego no cesa
- Un golpe fuerte en la rueda trasera y el ciclista, sin casco: así fue el accidente mortal entre El Gallo y Casar de Cáceres
- Vacían el embalse de Alcollarín para erradicar una especie invasora: 'El desastre ecológico es aún mayor