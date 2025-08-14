Incendios forestales
Muere un voluntario que resultó herido en un incendio de León
El fallecido, de 37 años, sufrió quemaduras en el 85% de su cuerpo cuando acompañaba al otro hombre que perdió la vida en la provincia
Es la tercera víctima mortal de la oleada de incendios de esta semana
T. S.
Segundo fallecido a consecuencia del incendio con origen en la localidad zamorana de Molezuelas de la Carballeda que ha afectado tanto a la provincia de Zamora como a la de León. Se trata de uno de los heridos críticos, un hombre de 37 años que tenía el 85% de su cuerpo quemado y que había llegado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid procedente del Complejo Asistencial Universitario de León.
En el momento de sufrir sus heridas durante el fuego acompañaba al otro hombre que falleció quemado por las llamas en Nogarejas (León), un joven de 35 años.
Heridos críticos
Mientras tanto, en Valladolid permanecen cinco pacientes, tres de ellos, en la Unidad de Quemados de referencia regional y los tres se encuentran en estado crítico. Otros dos permanecen en la UCI, uno crítico y otro con pronóstico grave.
El sexto herido, un varón de 78 años ingresado en el Complejo Asistencial Universitario de León con quemaduras en el 17% de su cuerpo, fue trasladado ayer por la tarde a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe.
- Oleada de incendios en Extremadura: evacúan Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia, y piden la intervención de la UME
- Una cereza de 41 milímetros y una picota de 34, las más grandes del Jerte de Cáceres
- Muere atropellado un hombre de Casar de Cáceres cuando iba con su bicicleta: el autor se da a la fuga
- Los datos de todos las inversiones en pueblos de Cáceres, a golpe de 'clic
- Un convoy logra entrar en Cabezabellosa y rescata a los 19 vecinos atrapados, que están a salvo, pero el fuego no cesa
- Vacían el embalse de Alcollarín para erradicar una especie invasora: 'El desastre ecológico es aún mayor
- El Gobierno dice que Extremadura es de las regiones 'más beneficiadas' en recursos para atender a menores migrantes
- Las zamburiñas de un restaurante rural de Cáceres que conquistan a España