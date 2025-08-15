Consulta la portada correspondiente al día 16 de agosto de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
- La A-66 reabre al tráfico y la Junta confía en una evolución positiva del fuego de Jarilla en las próximas horas
- El fuego no da tregua: evacúan a 40 personas y confinan otro pueblo por el incendio de Pallares
- La Guardia Civil logra detener al autor del atropello mortal de Casar de Cáceres
- Un golpe fuerte en la rueda trasera y el ciclista, sin casco: así fue el accidente mortal entre El Gallo y Casar de Cáceres
- Muere José María Saponi, exalcalde de Cáceres
- Un convoy logra entrar en Cabezabellosa y rescata a los 19 vecinos atrapados, que están a salvo, pero el fuego no cesa
- Hermanos, sobrinos e hijastros copan el registro para heredar sin pagar impuestos