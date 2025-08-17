Consulta la portada correspondiente al día 18 de agosto de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Arroyo y Aliseda, los incendios que más preocupan: 'Necesitamos la ayuda del Gobierno
- Nuevas evacuaciones por el fuego de Jarilla, 'totalmente descontrolado y en manos de la meteorología
- Situación crítica con ocho incendios activos en Extremadura: 'La mano del hombre está detrás
- El fuego de Casar afecta a viviendas y preocupa el avance del incendio de Aliseda
- Mafalda', un nuevo local de empanadas argentinas aterriza en Cáceres
- Nueva alerta roja este domingo en Extremadura por temperaturas de hasta 44 grados
- FOTOGALERÍA | Las imágenes del incendio de Arroyo de la Luz
- El adiós del restaurante Newen en Cáceres: «La familia ha crecido y queremos disfrutarlo»