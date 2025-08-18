Consulta la portada correspondiente al día 19 de agosto de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- El incendio sigue 'desbocado' pero la evolución del flanco sur permite desconfinar Casas del Monte y Segura de Toro
- Nuevas evacuaciones por el fuego de Jarilla, 'totalmente descontrolado y en manos de la meteorología
- El Gobierno comunica a la Junta que no puede aportarle más medios para luchar contra el fuego
- El fuego obliga a cortar la carretera de Cabezuela del Valle a Hervás y son tres las vías afectadas en la región
- Nueva alerta roja este domingo en Extremadura por temperaturas de hasta 44 grados
- Tres décadas en diez imágenes: Cáceres tiene más cerca que nunca su puente
- Así avanza el incendio a Hervás: la vista desde el pueblo
- Francisco Majadas, vecino de Hervás: 'Esto es tremendo y lo que nos preocupa es la noche