Consulta la portada correspondiente al día 20 de agosto de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Extremadura solo mantiene ya activo el incendio de Jarilla
- El fuego de Aliseda, intencionado en dos puntos por motivos económicos, obligó a desalojar anoche 40 viviendas, el ecoparque de Cáceres y amenazó a Los Barruecos
- El incendio sigue 'desbocado' pero la evolución del flanco sur permite desconfinar Casas del Monte y Segura de Toro
- El fuego obliga a cortar la carretera de Cabezuela del Valle a Hervás y son tres las vías afectadas en la región
- La situación de los evacuados en Plasencia: “Tranquilos en cuanto a sus casas, pero preocupados por sus fincas”
- Accidente mortal en el Casar, hablan los familiares: 'Llevaba casco, reflectante y luces
- Fallece el empresario Pedro Díaz debido a las altas temperaturas en Plasencia
- Hervás, desangelado por el incendio de Jarilla: “Sentimos dolor al ver nuestra tierra ardiendo, es desolador”