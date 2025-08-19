Fuego
Detenido un menor de 17 años como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago
La Fiscalía ha decretado su internamiento en un centro de reclusión
Arturo Reboyras
Un menor de 17 años y vecino de Santiago ha sido detenido en un operativo conjunto del Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local como el principal sospechoso de al menos ocho incendios forestales que se han producido en la primera quincena de agosto en la zona de A Rocha Nova y Vidán, en la capital gallega.
Según ha podido saber EL CORREO GALLEGO de fuentes policiales, testigos presenciales han identificado a un joven al que pudieron ver con artefactos incendiarios tratando de prender fuego en masas forestales de esta zona.
Las investigaciones llevadas a cabo por los cuerpos policiales han permitido llegar hasta esta persona que fue detenida cuando portaba dos mecheros que supuestamente utilizaba para incendiar los bosques de las afueras de Santiago.
El joven fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de A Coruña, que ya ha decretado su ingreso en un centro de internamiento de menores.
- Extremadura solo mantiene ya activo el incendio de Jarilla
- El fuego de Aliseda, intencionado en dos puntos por motivos económicos, obligó a desalojar anoche 40 viviendas, el ecoparque de Cáceres y amenazó a Los Barruecos
- El incendio sigue 'desbocado' pero la evolución del flanco sur permite desconfinar Casas del Monte y Segura de Toro
- El fuego obliga a cortar la carretera de Cabezuela del Valle a Hervás y son tres las vías afectadas en la región
- La situación de los evacuados en Plasencia: “Tranquilos en cuanto a sus casas, pero preocupados por sus fincas”
- Accidente mortal en el Casar, hablan los familiares: 'Llevaba casco, reflectante y luces
- Fallece el empresario Pedro Díaz debido a las altas temperaturas en Plasencia
- Hervás, desangelado por el incendio de Jarilla: “Sentimos dolor al ver nuestra tierra ardiendo, es desolador”