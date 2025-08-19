En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | Los incendios que arrasan el país dejan 31.000 evacuados y una histórica ayuda internacional
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de focos en media España
El fuego se sigue cebando con Galicia, Castilla y León y Extremadura
Pedro Sánchez ha propuesto un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática
A. Romero | S.Vázquez
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
En Portugal
Un incendio rural originado hace una semana en la localidad de Arganil (distrito de Coimbra), que se ha expandido a otros municipios, moviliza este martes a más de 1.400 efectivos, casi 500 vehículos y 3 medios aéreos. Así lo indica la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa en su página web, donde indica que se encuentra todavía activo y que es el que de más medios requiere esta jornada.
Estabilizado el fuego de Colmenar Viejo
El incendio que se inició en la tarde del lunes en Colmenar Viejo y que hasta el momento ha quemado 160 hectáreas de terreno está ya estabilizado, ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Después del vuelo de reconocimiento que ha realizado a primera hora de la mañana de esta martes el helicóptero de coordinación de Bomberos de la Comunidad, se ha dado por estabilizado el incendio, aunque todavía no está controlado.
Baja el riesgo en Cataluña
La Generalitat de Catalunya ha desactivado en la madrugada de este martes la alerta del Plan especial de emergencias por incendios forestales de Catalunya (Infocat) después de experimentar una mejora del riesgo de incendio generalizada en el territorio, informa Protecció Civil en un apunte en 'X' recogido por Europa Press. De esta forma, se levantan las restricciones vigentes desde el sábado ante la activación del nivel 4 del Pla Alfa de Agents Rurals por riesgo extremo de incendios en más de un centenar de municipios, que supuso el aumento de efectivos de los cuerpos operativos y la restricción a espacios naturales en varios puntos del territorio.
Mejoría en Huesca
El incendio forestal declarado este lunes en el término municipal de Torrente de Cinca, en la comarca oscense del Bajo Cinca, ha quedado extinguido a las 22.45 horas tras quemar una superficie provisional de 19 hectáreas no arboladas. El Operativo de lucha contra los incendios forestales 'INFOAR' del Gobierno de Aragón trabajaba en la extinción de un fuego declarado este lunes, 18 de agosto, sobre las 13.20 horas, en el término municipal de Torrente de Cinca (Huesca).
Carreteras cortadas
Un total de 15 carreteras de las provincias de Ourense, Zamora, León, Cáceres, Madrid y Asturias están cortadas al tráfico por los incendios forestales, según datos actualizados de la Dirección General de Tráfico (DGT) si bien se ha reabierto la A-52 en dos tramos de Zamora y Ourense, cerrados esta madrugada por los fuegos.
29 fuegos en Castilla y León
Castilla y León mantiene activos 29 fuegos forestales, diez de nivel 2 -todos ellos en la provincia de León- y otros ocho de nivel 1 -entre León, Zamora y Salamanca-, con la atención puesta en la evolución de los incendios que afectan al Parque Nacional de Picos de Europa y al Lago de Sanabria, con miles de evacuados, y a la entrada del fuego de Jarilla (Cáceres) en Salamanca. La bajada de las temperaturas este lunes, que será más acusada el martes, acompañada por un aumento de la humedad han favorecido las condiciones para avanzar en el control y la extinción de los incendios, pues están perdiendo los componentes de virulencia e imprevisiblidad y convirtiéndose en fuegos convencionales.
La situación en Colmenar Viejo
Dieciocho dotaciones de bomberos, agentes y brigadas forestales de la Comunidad de Madrid han trabajado durante la noche en refrescar y recorrer el perímetro exterior del incendio forestal de Colmenar Viejo que comenzó a las 17:00 horas del lunes y cuya evolución es positiva, según Emergencias de la Comunidad. Asegurar el perímetro y refrescar cualquier punto caliente del interior del incendio ha sido el objetivo de los equipos. Los responsables de extinción decidirán sobre su actuación en las próximas horas después de comprobar el estado del fuego en un vuelo de reconocimiento en la mañana de este martes.
Noela Vázquez Dosil
Incendios "incontrolables"
Un incendio está fuera de capacidad de extinción cuando el fuego cumple una de tres características: avanza a una velocidad superior a 1 o 1,2 kilómetros por hora, la longitud de las llamas es superior a 3 metros, o hay un fuego pasivo de copas o peor —que las llamas se propaguen por las copas de los árboles, bien sea con un fuego activo o un antorcheo—. Lo explica Domingo Molina, coordinador del Máster Interuniversitario en Incendios Forestales.
Incendios "incontrolables": llamas de 3 metros que avanzan a 1 kilómetro por hora
Con más de 60.000 hectáreas arrasadas por el fuego en lo que va de verano, cada vez es más común escuchar hablar de fuegos imparables e incontrolables; que imposibilitan las labores de extinción y contra los que los servicios antiincendios no pueden hacer nada.
Un término que precisamente empleó ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, que desde Málaga se refirió a la "velocidad espacial" con la que avanzan las llamas en algunas zonas del norte del país, en unos incendios que son "absolutamente incontrolables". Al respecto, expertos en la materia como Domingo Molina, coordinador del Máster Interuniversitario en Incendios Forestales, en el que también participa la UVigo, pone el foco en otro término conocido en su sector, pero relativamente nuevo para la población: se trata de los incendios fuera de capacidad de extinción, como los que han estado afectando al tercio norte de la península estas últimas semanas.
Asturias ya controla sus incendios gracias a la lluvia
Los incendios que afectan a Asturias, y que ya han arrasado más de 4.000 hectáreas en el Principado, entraron ayer en una nueva fase que invita al optimismo, aunque sin perder en ningún momento la preocupación, en particular por los fuegos procedentes León, mucho más descontrolados y que, al cierre de esta edición, traían de cabeza al Gobierno regional.
El Principado, donde gobiernan en coalición el PSOE e IU, lanzó ayer un recado a la Junta de Castilla y León, con ejecutivo del PP. "Tienen que apagarse allí, no dependemos de nosotros mismos", aseguró Alejandro Calvo, consejero de Movilidad del Principado, sobre los focos activos en la comunidad vecina y que podrían adentrarse en territorio asturiano. "No tienen un jefe de zona, pero (se habla) con quien está dirigiendo ahí el operativo para que los medios aéreos estén coordinados. En la medida de lo posible, si nosotros podemos trabajar también en la zona, lo haremos con anticipación", añadió el Consejero.
- Extremadura solo mantiene ya activo el incendio de Jarilla
- El fuego de Aliseda, intencionado en dos puntos por motivos económicos, obligó a desalojar anoche 40 viviendas, el ecoparque de Cáceres y amenazó a Los Barruecos
- El incendio sigue 'desbocado' pero la evolución del flanco sur permite desconfinar Casas del Monte y Segura de Toro
- El fuego obliga a cortar la carretera de Cabezuela del Valle a Hervás y son tres las vías afectadas en la región
- La situación de los evacuados en Plasencia: “Tranquilos en cuanto a sus casas, pero preocupados por sus fincas”
- Accidente mortal en el Casar, hablan los familiares: 'Llevaba casco, reflectante y luces
- Fallece el empresario Pedro Díaz debido a las altas temperaturas en Plasencia
- Hervás, desangelado por el incendio de Jarilla: “Sentimos dolor al ver nuestra tierra ardiendo, es desolador”