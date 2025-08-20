Consulta la portada correspondiente al día 21 de agosto de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Incendio de Jarilla, en directo | El fuego se acerca a la garganta de los Papúos en su octavo día
- La policía local de Cáceres intercepta a una menor tras iniciar un fuego junto al Edificio Embarcadero
- Carta al ciclista atropellado en Casar de Caceres: un encuentro fugaz, una lección eterna
- Accidente mortal en el Casar, hablan los familiares: 'Llevaba casco, reflectante y luces
- La huella del devastador incendio de Jarilla: 'En dos días se ha quemado el trabajo de toda nuestra vida
- Llegan a Cáceres los panes especiales de ‘Levaduramadre’
- Bautista sobre el pirómano de Aliseda: 'Se sabe quién es: un delincuente, un ser, un desalmado que tiene que acabar entre rejas
- ¿Cómo será la nueva Avenida Virgen de la Montaña? Cáceres quiere escuchar tu opinión