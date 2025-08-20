“El humo no asusta, una mascarilla sí”: la polémica decisión de un bar cercano a un gran incendio

En plena oleada de incendios que azotan buena parte de la Península, un episodio ocurrido en El Bierzo ha generado indignación en redes sociales. Según denuncia la cuenta de X @SoyCamarero, un trabajador fue enviado a casa por su jefe tras negarse a retirarse la mascarilla que llevaba puesta para protegerse del humo y las cenizas que caían en la zona.

La salud contra la imagen del negocio

El propietario del local habría argumentado que la mascarilla podía “asustar a los clientes” que se encontraban en la terraza del bar, restando importancia a la situación de riesgo ambiental. Lo paradójico es que, según relata el administrador de la cuenta de X, el camarero sufre asma y tomó la medida de protección para cuidar su salud.

“Lo que no entiendo es cómo, con humo y cayendo cenizas, siguen permitiendo que esa terraza esté abierta al público y se trabaje así”, añadía el mensaje original.

En el tweet se comparte la conversación que el camarero tuvo con su jefe a través de whatsapp, donde el mismo intenta explicarle que la mascarilla no afectaba en nada a su desempeño laboral, pero esto no pareció valerle a su jefe.

Chat Whatsapp entre el camarero y su jefe. / X

Reacciones en cadena

Las respuestas a la publicación no se hicieron esperar. Numerosos usuarios criticaron lo que califican de una “conducta inhumana” por parte de los propietarios.

Algunos comentarios fueron contundentes:

“Clientes sin miedo (que consuman) a cambio de la salud del empleado (que se pudra).”

“Tratar mejor al de fuera que al de dentro. Priorizar el dinero a la salud.”

“La Inspección de Trabajo tendría bastante para abrir expediente al local por incumplimiento de la ley de prevención.”

Qué dicen las recomendaciones de salud

Organismos como el Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten de los riesgos de la exposición al humo de incendios, especialmente en personas con enfermedades respiratorias previas como asma o EPOC. Entre las medidas aconsejadas se encuentran:

Evitar realizar actividades físicas al aire libre durante episodios de humo.

Usar mascarillas protectoras (preferiblemente FFP2 o equivalentes) para reducir la inhalación de partículas nocivas.

(preferiblemente FFP2 o equivalentes) para reducir la inhalación de partículas nocivas. Cerrar puertas y ventanas en la medida de lo posible para impedir la entrada de cenizas.

Prestar especial atención a grupos vulnerables: niños, ancianos y personas con problemas respiratorios.

El caso de este camarero, más allá de la polémica puntual, abre de nuevo el debate sobre la seguridad laboral en condiciones extremas y hasta qué punto la presión económica puede pesar más que la salud de quienes sostienen el negocio día a día.