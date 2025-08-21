Consulta la portada correspondiente al día 22 de agosto de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Incendio de Jarilla, en directo | Guardiola: 'Confiamos en que el fuego se pueda dar hoy por consolidado
- Estupor en la calle Argentina de Cáceres por la detención del barbero del barrio
- El gobierno replica al alcalde de Jaraíz: 'La responsabilidad de los fuegos artificiales es de los ayuntamientos
- Carta al ciclista atropellado en Casar de Caceres: un encuentro fugaz, una lección eterna
- Llegan a Cáceres los panes especiales de ‘Levaduramadre’
- La huella del devastador incendio de Jarilla: 'En dos días se ha quemado el trabajo de toda nuestra vida
- Piden colaboración ciudadana por otro incendio “intencionado” en Malpartida de Cáceres
- Llamada a la responsabilidad tras quedar bomberos atrapados en un 'sándwich de fuego' en Jarilla