Más de 1.000 personas marchan en Vigo contra el fuego... y bajo ceniza

El impacto de los incendios que golpean el sur de Galicia se notó este jueves en Vigo. Bajo el lema "A política forestal do PP queima os nosos montes, queima as nosas casas", la plataforma "Por un monte galego con futuro" convocó a la ciudadanía en 30 municipios para protestar contra la gestión de la Xunta. En el caso olívico la cita tuvo lugar a las 20 horas en la Farola de Urzáiz con más de un millar de personas entre los que se encontraban la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La líder de Sumar aseguró al comienzo que "la emergencia climática es una evidencia que va a ir a más" y lanzó una petición para centrarse en la prevención, ya "los fuegos se apagan en invierno", dijo. A su vez, apuntó a los ERTE climáticos que podrán aplicar las empresas afectadas de acuerdo a la legislación laboral. Por su parte Paulo Carlos López, secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, mostró su lealtad. "No vamos a pedir responsabilidades políticas ni dimisiones porque no creemos que sea el momento", explicó ante el Museo marco.

En la calle Príncipe ambos dialogaron con el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, quien estuvo acompañado por buena parte de su equipo de gobierno. El regidor consideró una "obviedad decir que no hubo los medios que tenía que haber desde la Xunta de Galicia", pero prefirió hablar de eso "cuando esto se acabe en unos días", dijo.

Vigo, desde la farola de Urzaiz hasta la Xunta. Manifestacion contra los incendiosEñema Espinosa, Abel Caballero, Carmenla Silva, Ángel Rivas y Nuria Rodríguez con varios niños en la manifestación de este jueves en Urzáiz. / Alba Villar

Por parte del Bloque Nacionalista Galego estuvieron presentes el portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, la parlamentaria Alexandra Fernández y el diputado en el Congreso, NéstorRego, quien mantuvo su postura "prudente" de los últimos días pero pidió que esta fecha sirva como "punto de inflexión" para el modelo forestal autonómico. Así, avanzó que registrarán nuevas iniciativas "para que el PP dé explicaciones y ese cambio sea posible", aunque hasta ahora fueron rechazadas.

La concentración contó con la participación de cientos de ciudadanos de todas las edades, muchos de ellos con pancartas elaboradas en su casa criticando la gestión de una crisis sin precedentes. Tras llenar por completo el cruce con Urzáiz y Colón, la marea humana recorrió esta última calle hasta la sede del gobierno autonómico, donde permanecieron hasta después de las nueve de la noche. Durante el camino hubo gritos de "Rueda dimisión" y "Nunca Máis".

Recomendación en los domicilios

Casi al mismo tiempo que la manifestación llegaba a su fin, la ciudad entraba en alerta al recomendar el Concello y los Bomberos cerrar las ventanas en varios barrios de la ciudad ante la llegada del humo del fuego en Santa Cristina de Cobres. Los fuertes vientos del norte han hecho que desde última hora de la tarde una neblina y un fuerte olor a quemado hayan invadido todo el casco urbano, especialmente la franja litoral de Teis y Guixar.