Consulta la portada correspondiente al día 23 de agosto de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El gobierno replica al alcalde de Jaraíz: 'La responsabilidad de los fuegos artificiales es de los ayuntamientos
- El barbero de la calle Argentina de Cáceres ingresa en prisión por tráfico de drogas
- Estupor en la calle Argentina de Cáceres por la detención del barbero del barrio
- Incendio de Jarilla, en directo | Las evacuaciones se mantienen en casas aisladas de Jerte y Hervás en el noveno día de 'infierno': “La noche es clave”
- Carta al ciclista atropellado en Casar de Caceres: un encuentro fugaz, una lección eterna
- A juicio por un supuesto amaño en una oposición de la Diputación de Cáceres
- El alcalde Arturo Aranguren y sus 14 concejales dejan el cargo en Cáceres
- Una rama gigante cae encima de un hombre en pleno paseo de Cánovas de Cáceres