Consulta la portada correspondiente al día 24 de agosto de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El gobierno replica al alcalde de Jaraíz: 'La responsabilidad de los fuegos artificiales es de los ayuntamientos
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo y los requisitos
- A juicio por un supuesto amaño en una oposición de la Diputación de Cáceres
- Fray Guillermo se despide de Guadalupe y se traslada a Cáceres: le releva Fray Vidal
- Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
- Cruce de acusaciones por el sueldo de la alcaldesa de Membrío
- El barbero de la calle Argentina de Cáceres ingresa en prisión por tráfico de drogas
- Madrigalejo llega al éxtasis con la Orquesta Panorama