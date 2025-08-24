Consulta la portada correspondiente al día 25 de agosto de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El gobierno replica al alcalde de Jaraíz: 'La responsabilidad de los fuegos artificiales es de los ayuntamientos
- Desembarca en Cáceres la cadena Encuentro, con tallas de la 38 a la 48
- Rifirrafe municipal por el sueldo de la alcaldesa de Membrío
- Todos los detalles de la nueva Virgen de la Montaña, la obra que transformará Cáceres
- Alerta Marchena en el triunfo del Cacereño ante el Betis B (2-3)
- La muralla histórica de Plasencia cada vez más cerca
- La empresa de Cáceres que hará visitable la primera cueva del Calerizo
- Fray Guillermo se despide de Guadalupe y se traslada a Cáceres: le releva Fray Vidal