Sorteos
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 24 de agosto de 2025
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 24 de agosto de 2025 es: 10, 16, 21, 38 y 51, siendo el número clave el 2.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- El gobierno replica al alcalde de Jaraíz: 'La responsabilidad de los fuegos artificiales es de los ayuntamientos
- Desembarca en Cáceres la cadena Encuentro, con tallas de la 38 a la 48
- Rifirrafe municipal por el sueldo de la alcaldesa de Membrío
- Todos los detalles de la nueva Virgen de la Montaña, la obra que transformará Cáceres
- Alerta Marchena en el triunfo del Cacereño ante el Betis B (2-3)
- La muralla histórica de Plasencia cada vez más cerca
- La empresa de Cáceres que hará visitable la primera cueva del Calerizo
- Fray Guillermo se despide de Guadalupe y se traslada a Cáceres: le releva Fray Vidal