Consulta la portada correspondiente al día 27 de agosto de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Estos son los nuevos negocios de la calle Pintores de Cáceres: 'Parece que está reviviendo
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo y los requisitos
- El quesero de Cáceres que ha puesto en riesgo la salud pública: le precintan 536 quesos y luego desaparecen
- Convive durante varios días en Cáceres con su vecino de abajo muerto
- El herido en los toros de Guadalupe sigue en estado grave: 'El pitón entró por la pierna y salió por el abdomen
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Un incendio originado en la carretera del Casar alerta a Montesol y Mejostilla
- La Feria de Mérida y sus conciertos serán plenamente accesibles