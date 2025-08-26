Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 26 de agosto de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 26 de agosto de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 02, 14, 38, 42 y 45 y las estrellas 10 y 11.
El código del Millón ha sido el SNZ91681.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Estos son los nuevos negocios de la calle Pintores de Cáceres: 'Parece que está reviviendo
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo y los requisitos
- El quesero de Cáceres que ha puesto en riesgo la salud pública: le precintan 536 quesos y luego desaparecen
- Convive durante varios días en Cáceres con su vecino de abajo muerto
- El herido en los toros de Guadalupe sigue en estado grave: 'El pitón entró por la pierna y salió por el abdomen
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Un incendio originado en la carretera del Casar alerta a Montesol y Mejostilla
- La Feria de Mérida y sus conciertos serán plenamente accesibles