Violencia de género
Detenido un hombre en Motril (Granada) como presunto autor de la muerte de su pareja, una mujer de 54 años
La Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte
EP
Un hombre ha sido detenido en la localidad granadina de Motril en relación con la muerte de su pareja, una mujer de 54 años. Así lo han confirmado fuentes policiales, que señalan que el varón está detenido como presunto autor de un homicidio y que se investigan las circunstancias del suceso.
El servicio de emergencias 112 recibió en torno a las 10.35 horas una llamada de sanitarios del 061 después de que estos requirieran la presencia de la Policía Nacional en el domicilio, en la zona de El Varadero, donde asistieron a la mujer por una intoxicación etílica, y a la que finalmente trasladaron a un centro hospitalario de la provincia de Granada, donde falleció.
La Policía Nacional ha confirmado que, tras lo sucedido, el hombre, pareja de la mujer fallecida, ha sido detenido como presunto autor de un homicidio. La investigación por parte del cuerpo de seguridad permanece abierta.
