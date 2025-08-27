Nueva oportunidad laboral para personas que hablen español: trabajar en Noruega desde 2.500 euros

Buscar trabajo en países europeos es cada vez más común entre los españoles, especialmente debido a la falta de oportunidades en España y a las continuas trabas que ponen las empresas en las ofertas de empleo. Recientemente, empresas noruegas están buscando ampliar sus equipos con personas hispanohablantes, con salarios desde 2.500 euros mensuales.

Esta iniciativa, promovida por el portal europeo EURES en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), busca cubrir más de 15.000 vacantes y fortalecer la atención al cliente de empresas noruegas en sectores como servicios, turismo, tecnología, salud y atención al cliente.

Sectores y puestos disponibles

Las oportunidades abarcan una amplia variedad de áreas profesionales. Se requieren mecánicos, auxiliares de enfermería, camareros, maestros, carpinteros, cuidadores de niños y abogados laborales. Algunos puestos en turismo ofrecen sueldos variables según el destino y la temporada.

Requisitos y proceso de inscripción

Los interesados deben inscribirse en EURES (eures.europa.eu) y presentar un currículum en formato Europass (europass.europa.eu), que recoge experiencia y formación. También se requiere tener certificados de idiomas, los cuales pueden ser solicitados por las empresas.

Esta es una excelente oportunidad tanto para personas sin experiencia como para quienes buscan desarrollarse profesionalmente en el extranjero, con posibilidades de obtener un contrato indefinido.