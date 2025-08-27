La queja de unos peregrinos tras cenar en un restaurante: "No nos hicieron sentir especiales"

El mundo de la hostelería cada vez centra más su atención en el sistema de reseñas, sobretodo al ver el enorme impacto que tienen a la hora de que un cliente decida el restaurante al que ir. Conseguir valoraciones positivas en Google o Trip Advisor es no es tan fácil como parece y una mala experiencia puede afectar mucho a la reputación del negocio. Sin embargo, hay veces en las que la opinión popular se pone de parte del establecimiento y no del cliente que se ha quejado.

"Un día muy largo caminando"

Este es el caso que ha expuesto este miércoles la cuenta @YoSoyCamarero. El perfil viral que se encarga de exponer comportamientos abusivos en la hostelería y compartir anécdotas relacionadas con el sector ha publicado una reseña reciente en la que unos peregrinos se quejan del trato recibido en un restaurante, alegando que "después de un día muy largo caminando, no nos hicieron sentir especiales (como en otros pueblos)". También critican que no había un menú disponible en inglés a pesar de que habían visto una reseña en la que el propietario decía que sí había: "nos dijeron que no había menú en inglés incluso cuando les mostramos esa reseña, al parecer había un problema con el sistema". Los clientes señalan que "un empleado se esforzó un poco, pero a los demás no pareció importarles".

Además, aseguran que el lugar "tenía un poco de ambiente y estaba lleno" pero "creo que se debía a que abría temprano". "La comida estaba bien, pero no lo recomendaría ni me apresuraría a volver", sentencian tras puntuar el establecimiento con tan solo dos estrellas de cinco disponibles.

Respuesta del propietario

Tras su publicación, el propietario del restaurante ha contestado con un mensaje que pretende aclarar algunos puntos. "Estamos en España y nuestra carta está en español", comienza diciendo. Respecto al trato, asegura que "tratamos de atender a todos nuestros clientes con el mismo cariño, no vivimos exclusivamente del turismo ni de los peregrinos, aunque siempre son bienvenidos", dice. "Lo de sentiros especiales... prepararemos bombo, platillos y alfombra roja para la próxima", asegura de forma irónica.

Sobre el menú inglés, señala que la carta puede visualizarse mediante un código QR "y el sistema permite la traducción automática, aunque en momentos de gran afluencia puede haber problemas técnicos puntuales". Aun así, "Google también sirve para traducir no solo para poner reseñas".

Respecto al horario de apertura, afirma que comienzan a servir a las 12.00 horas, "como cualquier otro restaurante de la zona". "Sentimos que tu experiencia no haya sido la esperada, pero creemos que tu reseña no refleja de manera justa el esfuerzo que hacemos día a día ni la calidad de la comida ni la atención ofrecida", zanja.

Reacciones

En redes sociales, las reacciones ya comienzan a surgir. "Les tuvieron que haber aplaudido por andar", dice un usuario. "Este tipo de reseñas dicen más del que las escribe que del local. Aunque pueden hacer daño, porque bajan la media", explica otro usuario.