El plazo de inscripciones, abierto hasta el 1 de octubre

Convocadas las pruebas de acceso a gestor administrativo, una profesión con futuro

Desde el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Extremadura se recuerda que la actividad ha evolucionado profundamente en los últimos años y es esencial para ciudadanos, autónomos, pymes y empresas

Examen de acceso a la profesión de gestor administrativo.

Examen de acceso a la profesión de gestor administrativo.

El Periódico Extremadura

Cáceres

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha convocado mediante Resolución del pasado 7 de junio de 2025, las pruebas de acceso a la profesión de Gestor Administrativo, a propuesta del Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España.

El plazo de inscripciones está abierto hasta el próximo 1 de octubre de 2025. Podrán inscribirse los antiguos licenciados en Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales o en Ciencias Políticas (no se puede acceder a las pruebas con los grados actuales, salvo que en algún caso la universidad haya catalogado la titulación como MECES 3).

Los requisitos completos para poder presentarse a las pruebas se pueden encontrar en la web del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España (www.consejogestores.org)

