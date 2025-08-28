El plazo de inscripciones, abierto hasta el 1 de octubre
Convocadas las pruebas de acceso a gestor administrativo, una profesión con futuro
Desde el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Extremadura se recuerda que la actividad ha evolucionado profundamente en los últimos años y es esencial para ciudadanos, autónomos, pymes y empresas
El Periódico Extremadura
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha convocado mediante Resolución del pasado 7 de junio de 2025, las pruebas de acceso a la profesión de Gestor Administrativo, a propuesta del Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España.
El plazo de inscripciones está abierto hasta el próximo 1 de octubre de 2025. Podrán inscribirse los antiguos licenciados en Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales o en Ciencias Políticas (no se puede acceder a las pruebas con los grados actuales, salvo que en algún caso la universidad haya catalogado la titulación como MECES 3).
Los requisitos completos para poder presentarse a las pruebas se pueden encontrar en la web del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España (www.consejogestores.org)
