Uno de los cómplices de la paliza al jubilado de Torre Pacheco, detenido de nuevo

Uno de los jóvenes implicados en la agresión a un hombre de 68 años en Torre Pacheco el pasado mes de julio ha sido detenido en Francia y devuelto a España en la frontera de Irún (Gipuzkoa), donde ha sido de nuevo arrestado por la Policía Nacional, ya que tenía prohibida la salida del país.

Se trata de uno de los dos jóvenes que acompañaban al presunto autor material de la agresión al vecino de Torre Pacheco Domingo Tomás, un suceso que desencadenó graves disturbios y ataques a la población magrebí, que se prolongaron durante días en la localidad murciana.

Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, este varón, de nacionalidad marroquí, fue detenido por la Guardia Civil a los pocos días de la agresión y está acusado de un delito de omisión del deber de socorro, motivo por el que un juzgado de San Javier dictó el 15 de julio medidas cautelares contra él, entre ellas la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el país.

Sin embargo, el implicado cruzó la frontera en los últimos días, pero fue interceptado por la policía francesa que, al comprobar que no tenía documentación, lo devolvió a España este miércoles, han indicado las mismas fuentes.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía destinados en el puesto fronterizo de Biratou se hicieron cargo del joven y comprobaron que existía una prohibición de abandonar el país dictada por el juzgado de San Javier y que sigue vigente, motivo por el que lo detuvieron.

El joven ha comparecido este viernes ante el Juzgado de Primera Instancia de Irún (Gipuzkoa), donde se ha celebrado un juicio rápido en el que se ha conformado con una condena de 8 meses de multa con una cuota diaria de 3 euros.

La sentencia considera que el detenido era consciente de la existencia de la prohibición de abandonar el territorio nacional, pese a lo que cruzó la frontera hacia Francia.

El presunto autor material de la agresión de Torre Pacheco también fue detenido en Gipuzkoa, en concreto en Errenteria, cuando pretendía coger un tren hacia Irún, con la intención de cruzar la frontera hacia Francia.