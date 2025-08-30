Consulta la portada correspondiente al día 31 de agosto de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las 17 expresiones más típicas de Extremadura: ¿Conoces todas?
- ‘Doña Jimena’, el bar-restaurante del Vivero que atrae a los turistas de Cáceres
- En directo | Los Reyes ya pisan la Extremadura castigada por el fuego al grito de “Viva el Rey” y “Viva la Reina”
- La queja de unos peregrinos tras cenar en un restaurante: 'No nos hicieron sentir especiales
- Cáceres abre las puertas a 20.000 estudiantes: alquileres, comida preparada y ayuda de los padres
- Comienzan las obras para construir apartamentos frente a Maltravieso en Cáceres
- Verano con amigos en Cáceres: 'El reencuentro en las fiestas es el mejor momento del año
- Un nuevo sistema de asistencia a la ciudadanía facilitará las notificaciones a los extremeños