El adiós 'der tó' que conquista las redes: un negocio andaluz cierra por jubilación con un mensaje viral

Un conocido negocio andaluz ha echado el cierre, pero no lo ha hecho de cualquier manera. Su propietario, que tras muchos años de dedicación ha anunciado su jubilación, ha optado por despedirse de su clientela con un mensaje tan singular como su acento, que ya se ha vuelto viral en redes sociales.

En la puerta del establecimiento, un cartel reza: "Cerrado por jubilación. 'Pa siempre. Der tó'. ¡Sansacabó!". La frase, rotunda y cargada de ese gracejo andaluz, ha provocado la sonrisa de vecinos y usuarios de internet, quienes han compartido la imagen. La impronta personal del dueño en su despedida refleja un sentimiento de alivio y el deseo de disfrutar plenamente de su nueva etapa.

Esta peculiar forma de decir adiós entronca con otras despedidas que han circulado recientemente, como la de un trabajador de limpieza de Guipúzcoa que, al jubilarse, arrojó su uniforme a la basura con un contundente "No quiero saber nada más".

Despedida por jubilación. / El Periódico

Y es que la jubilación, un punto de inflexión vital tanto ansiado como temido, a menudo se afronta con una buena dosis de ironía y humor. Muchos optan por frases ingeniosas para cerrar un capítulo y dar la bienvenida a otro, donde el descanso y el disfrute son los protagonistas.

Ejemplos de estas despedidas memorables incluyen:

"¡Me jubilo! Ahora mi única preocupación será si me toca la siesta o el café."

"Se busca: sucesor para este negocio. Requisitos: aguantar a la clientela. Yo me voy a disfrutar de mi 'dolce far niente'."

"Cuelgo el cartel de 'Cerrado por vacaciones permanentes'."

"La vida me ha pasado factura... ¡y me la pienso cobrar con un buen descanso! Gracias por vuestra fidelidad."

Estos mensajes demuestran que, para muchos, el fin de la vida laboral es el comienzo de una libertad largamente esperada, celebrada con alegría y un toque de descaro.