Consulta la portada correspondiente al día 1 de septiembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Hilton abre sus puertas en Cáceres: lujo y empleo frente a preocupaciones vecinales
- ‘Doña Jimena’, el bar-restaurante del Vivero que atrae a los turistas de Cáceres
- Las 17 expresiones más típicas de Extremadura: ¿Conoces todas?
- Comienzan las obras para construir apartamentos frente a Maltravieso en Cáceres
- Verano con amigos en Cáceres: 'El reencuentro en las fiestas es el mejor momento del año
- Investigan la muerte de un hombre en una finca de la comarca cacereña de Trujillo
- La Policía indonesia detiene a dos personas por el crimen de la española Mati Muñoz en Lombok
- Fiebre por la tarta de queso en Cáceres: 500 porciones para despedir el verano