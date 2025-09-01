El nuevo cargo que aparece en la cuenta tras comer en un restaurante: "Más de 25 euros solo por el servicio"

Pasar las vacaciones en Ibiza no es barato y el que lo hace sabe que habrá que rascar del bolsillo más que de costumbre. Sobre todo para los turistas que van a ir a cenar por la isla, cuyos precios, especialmente en época de verano, son mucho más altos de lo habitual.

"Coste por servicio"

Sin embargo, hay ocasiones en las que por muy preparado que vayas todavía puedes sorprenderte. Es el caso de dos mujeres que han ido a cenar a un restaurante del centro de Ibiza y se quedaron 'en shock' en al recibir la cuenta, ya que el importe era más alto de lo esperado. Al revisar el ticket, descubrieron que les habían cobrado 26,20 euros en concepto de “servicio”, una práctica ilegal en España, ya que las empresas no pueden aplicar estos cargos ni por cubierto. El cargo aparecía como “Service charge” en el ticket.

Además, en la carta figura un cargo de 12 euros por el pan (pan con mantequilla), que ellas aceptaron al pedirlo, aunque no esperaban un coste tan elevado. Al revisar el menú luego, vieron que ese cargo tampoco estaba detallado.

Una reclamación

Este tipo de cargos, como el del servicio o del pan, pueden parecer pequeños, pero en este caso supusieron un aumento considerable del total. Las clientas creen que este tipo de estrategia aprovecha el hecho de que, en un restaurante caro o frecuentado por clientes extranjeros (que quizá están acostumbrados a este tipo de recargos), no se revisa la cuenta con detenimiento. Molestas por la situación, decidieron no dejar propina, ya que consideraron que “ya les habían cobrado de sobra”, y están preparando una reclamación ante las autoridades de consumo.

Un caso distinto en Italia

Otro caso muy distinto fue el que se produjo el pasado año en Riva del Garda, localidad situada en el norte de Italia. "Tengo un establecimiento y hace unos días entraron dos chicos de unos 14 años. Consumieron, pagaron y se fueron", relataba el fundador de un restaurante de la ciudad en declaraciones al medio italiano Il Dolomiti. "Al cabo de un rato, uno de ellos volvió a decirme que me había equivocado al darle cambio, diciendo que le había dado 1 euro de más. Le expliqué que no era así, que las cuentas estaban bien", a lo que el joven respondió: “Tiene razón, pensé que me había dado una moneda de 2 euros, pero en realidad ya la tenía en el bolsillo y me dio un euro”.

El dueño del local relató su experiencia también en redes sociales, subrayando que no es común ver este tipo de actitudes en otras partes y que, precisamente por eso, merecen ser contadas. “Le agradecí de todos modos su honestidad y se marchó despidiéndose. Quiero felicitar a los padres de este pequeño y a los numerosos padres de Riva. Hasta ahora siempre he tratado con chicos y chicas educados, que saludan, dan las gracias y, al final de la comida, casi siempre te dan el plato o recogen la comida, y a veces incluso dejan una pequeña propina”, explicaba.

Este acto generó numerosas reacciones positivas en redes sociales. Los usuarios aplaudieron la actuación de los adolescentes y la educación que les han brindado sus padres.