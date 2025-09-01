Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España, en directo | España deja atrás 20 días en llamas, cuatro muertos y 300.000 hectáreas arrasadas

El país despide su situación de preemergencia para pasar a "alerta y seguimiento"

Mejora el incendio de Fasgar, en León

Mejora el incendio de Fasgar, en León / EP

J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González

Agosto termina y España deja atrás su peor oleada de incendios forestales de la historia, con cuatro muertos a causa de las llamas y unas 300.000 hectáreas arrasadas en los 93 fuegos declarados, 23 de ellos activos simultáneamente en cinco comunidades autónomas.

Las devastadoras cifras se contraponen a la situación que este domingo ha detallado Protección Civil por boca de su directora, Virgina Barcones, quien ha asegurado que, tras más de 20 días seguidos de lucha sin descanso contra las llamas, el trágico episodio de incendios forestales se puede dar por finalizado y, por tanto, España despide su situación de preemergencia para pasar a "alerta y seguimiento".

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents