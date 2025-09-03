Madrid
Una avería cerca de la estación madrileña de Atocha lleva a los pasajeros de Cercanías a ocupar las vías
Ya se ha recuperado la tensión, aunque el servicio permanece todavía interrumpido por la presencia en las vías de personas que han bajado de los trenes tras accionar las palancas de emergencia
EP
MADRID
Pasajeros de Cercanías han ocupado este miércoles las vías en las proximidades de la estación de Atocha tras registrarse una avería en el fluido eléctrico que afecta a las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10.
En concreto, la incidencia se ha producido entre las estaciones de Atocha y Vallecas por una falta de suministro eléctrico por parte de la empresa suministradora.
Según han trasladado fuentes de Adif y de Renfe a Europa Press, ya se ha recuperado la tensión, aunque el servicio permanece todavía interrumpido por la presencia en las vías de personas que han bajado de los trenes tras accionar las palancas de emergencia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Largas colas para conseguir una porción de tarta de queso en Cáceres: 'Llevo una hora esperando
- Primer día del Hilton de Cáceres: instalaciones, precios y restauración
- La piscina natural más accesible de Cáceres
- La Ronda Sur, cada vez más cerca: la vía que marcará un antes y un después
- Este es el calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: inicio, finalización y festivos
- Víctor Píriz dimite como secretario general de Economía de la Junta de Extremadura
- La fusión moderno-rural de cuatro estrellas que da vida a Cáceres
- Una tienda con alma en tiempos de cambio: así nació El Localino en Cáceres