Última hora
Consulta la portada correspondiente al día 5 de septiembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Primer día del Hilton de Cáceres: instalaciones, precios y restauración
- A juicio un empresario de Cáceres acusado de quedarse con 200.000 euros
- Los nuevos atardeceres de Cáceres
- La expresión extremeña que procede de un pueblo de 5.000 habitantes y confunde al resto de España
- Una tienda con alma en tiempos de cambio: así nació El Localino en Cáceres
- Una treintena de carreras de la UEx, sin plazas para los alumnos de julio
- Estos son los pueblos de Cáceres que se unen al plan de puntos limpios
- La primera universidad privada de Extremadura pide a la Asamblea celeridad en su aprobación