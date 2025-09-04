Indonesia
La Policía indonesia dice que el cadáver de Matilde Muñoz fue trasladado cuatro veces
EFE
La Policía indonesia dijo este jueves que el cadáver de la española Matilde Muñoz, presuntamente asesinada en la isla de Lombok el 2 de julio, fue trasladado de sitio cuatro veces hasta que se encontró el pasado sábado en una playa de la isla indonesia, según informó en un comunicado.
El texto, divulgado por la comisaría de Lombok Occidental, subraya que, según los testimonios de los sospechosos de su asesinato, el cadáver de Muñoz fue trasladado primero desde su bungaló del hotel Bumi Aditya de la zona de Senggigi (Lombok Occidental) al cuarto del generador del hotel, donde permaneció cuatro días.
Después lo trasladaron a una parte trasera del hotel, sin especificarse cuánto tiempo; a continuación, en agosto, se llevó a una parcela vacía fuera del hotel; y finalmente, el 24 de agosto, "los restos de la víctima fueron trasladados y enterrados en la playa".
Su cadáver se halló seis días después, el sábado, 30 de agosto. La autopsia de Muñoz fue realizada este jueves en un hospital policial de Lombok, sin que se conozcan aún los resultados.
- Primer día del Hilton de Cáceres: instalaciones, precios y restauración
- La expresión extremeña que procede de un pueblo de 5.000 habitantes y confunde al resto de España
- Una tienda con alma en tiempos de cambio: así nació El Localino en Cáceres
- Estos son los pueblos de Cáceres que se unen al plan de puntos limpios
- La primera universidad privada de Extremadura pide a la Asamblea celeridad en su aprobación
- El pueblo extremeño con 700 habitantes y una lengua propia que te enamorará
- A juicio un empresario de Cáceres acusado de quedarse con 200.000 euros
- Víctor Píriz dimite como secretario general de Economía de la Junta de Extremadura