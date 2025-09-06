Consulta la portada correspondiente al día 7 de septiembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Docentes en comisión de servicio en Extremadura: «Nos obligan ahora a marcharnos a Andalucía»
- 443 personas opositan este sábado en Cáceres a una de las 3.118 plazas ofertadas para ingresar en la Guardia Civil
- La parte antigua de Cáceres se convierte en plató de televisión para rodar un documental sobre el exilio
- Desmantelado un “supermercado de la droga” en el Junquillo de Cáceres
- Susto en la avenida Hernán Cortés de Cáceres
- El impacto de las obras en los negocios de Cáceres: 'Hemos perdido hasta 200 clientes al día
- Plasencia refuerza la seguridad en Servicios Sociales tras los últimos incidentes
- La Junta denuncia por la vía penal a las empresas que han dejado desiertos 242 servicios de transporte escolar