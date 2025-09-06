Apuestas y Loterías
El sorteo de Euromillones deja un premio de 65 millones de euros en Tarazona (Zaragoza)
En el mismo sorteo ha resultado agraciado con un premio de tercera categoría una apuesta realizada en Madrid
Agencias
El dueño de un boleto de Euromillones validado en Tarazona (Zaragoza) percibirá más de 65 millones de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este viernes, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado. En concreto, el ganador recibirá un total de 65.278.573,00 euros. El boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Tarazona, situada en el número 8 de la calle de los Fueros de Aragón.
La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 5 de septiembre, ha estado formada por los números 30, 27, 41, 31 y 43. Las estrellas son 5 y 8. La recaudación ha ascendido a 57.006.316,40 euros.
También en España ha resultado premiado un boleto acertante de Tercera Categoría que ha sido validado en Madrid, en la administración situada en la Avenida de Rafael Finat, 10. En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría.
El boleto acertante de El Millón, con código SSZ98350, ha sido validado en Benicàssim (Castellón), en el despacho situado en Santo Tomás, 19.
- Docentes en comisión de servicio en Extremadura: «Nos obligan ahora a marcharnos a Andalucía»
- 443 personas opositan este sábado en Cáceres a una de las 3.118 plazas ofertadas para ingresar en la Guardia Civil
- La parte antigua de Cáceres se convierte en plató de televisión para rodar un documental sobre el exilio
- Desmantelado un “supermercado de la droga” en el Junquillo de Cáceres
- Susto en la avenida Hernán Cortés de Cáceres
- El impacto de las obras en los negocios de Cáceres: 'Hemos perdido hasta 200 clientes al día
- Plasencia refuerza la seguridad en Servicios Sociales tras los últimos incidentes
- La Junta denuncia por la vía penal a las empresas que han dejado desiertos 242 servicios de transporte escolar