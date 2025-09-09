La dieta rica en fibra y proteína vegetal tiene beneficios en la salud de las mujeres lactantes y sus bebés

La alimentación con una dieta similar a la mediterránea, rica en proteínas vegetales, fibra y grasas saludables, durante el embarazo y la lactancia ayuda a mejorar la salud de las mujeres gestantes y lactantes, así como la de sus bebés. Es una de las principales conclusiones de dos investigaciones coordinadas por el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y el Instituto de Investigación en Nutrición y Seguridad Alimentaria de la Universitat de Barcelona (INSA-UB).

Los dos trabajos, publicados en la revista eBiomedicine, describen cómo este tipo de alimentación influye directamente en la inmunidad materna, mejora el metabolismo de las grasas, favorece la recuperación fisiológica tras el parto y modula la composición de la microbiota intestinal y su papel en la protección del recién nacido frente a infecciones.

Alto contenido en fibra

En el primer estudio, los investigadores compararon el efecto de dos dietas distintas consumidas por las madres durante la gestación y la lactancia. La primera, parecida a la dieta mediterránea, se caracterizaba por un alto contenido en fibra como la inulina (una fibra vegetal presente en alimentos como el ajo, la alcachofa o el puerro), con predominio de proteínas de origen vegetal y enriquecida con aceite de pescado. La segunda, representaba un patrón nutricional similar al de la dieta occidental, con mayor contenido en proteínas y grasas de origen animal.

Tras el análisis de muestras biológicas para evaluar el impacto de cada dieta, los resultados mostraron que la primera tenía efectos beneficiosos sobre el metabolismo lipídico (procesos del cuerpo para utilizar las grasas), la composición de la microbiota (el conjunto de microorganismos que habita en el intestino), y la respuesta inmunitaria durante el embarazo y la lactancia.

Mantener este patrón dietético durante la lactancia, además, parece revertir de forma eficaz los cambios fisiológicos asociados al embarazo, señalan los investigadores

"Mantener este patrón dietético durante la lactancia, además, parece revertir de forma eficaz los cambios fisiológicos asociados al embarazo, favoreciendo la respuesta inmunitaria y previniendo la acumulación de grasa", explica Francisco J. Pérez-Cano, autor del artículo y director del INSA-UB.

Microbiota intestinal

El segundo trabajo, centrado en el impacto de este patrón alimentario sobre el sistema inmunitario del bebé, destaca el efecto de la dieta materna en la reducción de la incidencia y la gravedad de las infecciones durante los primeros meses de vida, gracias, entre otros, a su influencia en la microbiota intestinal. Los resultados, indica el CSIC, señalan que estas dietas modulan los componentes defensivos de la leche materna, como la inmunoglobulina A (IgA), y favorecen el desarrollo de la microbiota neonatal, que ayuda a reforzar las defensas del recién nacido frente a posibles infecciones.

"La dieta condiciona la calidad inmunológica de la leche materna y modifica la composición del microbioma, lo que tiene un papel clave en su protección frente a patógenos", asegura M. Carmen Collado, investigadora del IATA-CSIC y autora de los dos trabajos.

"Comprender cómo influye la dieta materna en la fisiología tanto de la madre como del bebé es fundamental, ya que sus efectos impactan en la salud a corto y largo plazo de ambos", argumenta la profesora María José Rodríguez Lagunas, investigadora del Departamento de Bioquímica y Fisiología de la Universidad de Barcelona y autora de ambos trabajos. "Sin embargo, existe una notable falta de investigaciones que analicen en profundidad los mecanismos implicados, especialmente aquellos que podrían favorecer la recuperación fisiológica de la madre tras el parto", añade.

Nutrición en el embarazo

Una dieta equilibrada, junto con un estilo de vida saludable y hábitos diarios adecuados, es fundamental para mantener un buen estado de salud durante el embarazo. Por ello, establecer pautas nutricionales en esta etapa, así como durante la lactancia y las primeras semanas de vida del bebé resulta clave para el bienestar tanto de la madre como de los recién nacidos.

"Existen muchas incógnitas sobre los mecanismos por los que la dieta materna influye en la salud madre-hijo", admite el equipo investigador

"Existen muchas incógnitas sobre los mecanismos por los que la dieta materna influye en la salud madre-hijo, especialmente en lo referente a la recuperación postparto. Comprenderlos nos permitirá establecer guías nutricionales más precisas y mejorar las recomendaciones basándonos en evidencia científica", concluye el equipo de trabajo.

Los dos estudios, remarca el CSIC, han sido posibles gracias a la colaboración de dos centros de excelencia, reconocidos con los sellos Severo Ochoa (IATA-CSIC) y María de Maeztu (INSA-UB), y "refuerzan la idea de que la nutrición materna es una herramienta poderosa para mejorar la salud presente y futura de madres e hijos".

