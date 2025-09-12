Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Pon a prueba tus conocimientos sobre la actualidad informativa de la última semana
Redacción
Madrid
¿Cuánto sabes de lo que ha ocurrido en los últimos siete días? Para descubrirlo, hemos preparado una encuesta con diez preguntas sobre los principales temas de actualidad. Desde política y economía hasta sociedad, cultura y deportes, este test te permitirá repasar lo más destacado de la semana mientras compruebas tu nivel de información.
