Consulta la portada correspondiente al día 14 de septiembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Todo Cáceres deberá resintonizar su tele al trasladar la antena de la Torre del Reloj
- Plasencia, Navalmoral, Coria y Trujillo reclaman que se mantengan los exámenes teóricos de conducir en sus aulas
- El pueblo de Cáceres con siete niños en el colegio que da 500 euros a cada alumno
- El pueblo salva al pueblo, otra vez': así se organizan las familias extremeñas que se han quedado sin rutas escolares
- Nueve niños se caen de una plataforma en Plasencia y dos son trasladados al Hospital
- Los cinco lugares mágicos de Cáceres que hay que visitar en la Noche del Patrimonio
- Huelga indefinida entre los alumnos extremeños y concentraciones diarias de las familias contra la enseñanza telemática
- Gendarmes franceses en Cáceres: la historia detrás de las patrullas mixtas que protegen a los turistas