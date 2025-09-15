Consulta la portada correspondiente al día 16 de septiembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- El pueblo salva al pueblo, otra vez': así se organizan las familias extremeñas que se han quedado sin rutas escolares
- Valdemorales: el secreto que Cáceres guarda bajo llave
- El alcalde de Cáceres celebra el 'éxito' de la Noche del Patrimonio y reivindica su papel para alcanzar la Capitalidad
- Menores y la nueva ley antitabaco en Cáceres: 'Los padres no tienen que pagar los platos rotos de sus hijos
- Del plante total a la búsqueda de autobuses: las familias extremeñas se organizan para este lunes
- Plasencia mantiene la sanción de 8.200 euros por obras ilegales en la calle La Merced
- La Noche del Patrimonio en Cáceres: la generosidad de una ciudad que comparte su esencia
- Muere un motorista al salirse de la carretera cerca de Hornachos