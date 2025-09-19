Adiós a la publicidad de alimentos insanos: el Gobierno quiere regular el "bombardeo" de anuncios dirigidos a los niños

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este viernes que, tras la aprobación el pasado mes de abril del real decreto de Comedores Escolares que garantiza que los escolares que comen en los centros accedan a cinco comidas saludables a la semana, el siguiente paso debe ser proteger a los niños y niñas de la publicidad de los alimentos insanos. "Los niños y niñas en nuestro país son bombardeados con más de 4.000 anuncios de publicidad de comida insana al año, esto supone que se exponen a 11 anuncios de este tipo al día", ha declarado el ministro.

El titular de Derechos Sociales ha visitado el comedor escolar del CEIP Ana Soto, en Albacete, para conocer de primera mano un ejemplo de buenas prácticas en los comedores escolares. El real decreto de comedores escolares ya comenzará a implementarse a lo largo del presente curso y se desarrollará por completo en los siguientes. Supone "la medida más importante puesta en marcha por Consumo en esta legislatura para combatir, entre otros problemas, las altas tasas de obesidad infantil que hay en España y que tienen más prevalencia en las familias con rentas más bajas", enfatiza Derechos Sociales.

Alimentos insanos

Pero Bustinduy quiere ir más allá y ha anunciado que quiere regular la publicidad de alimentos insanos dirigida a niños, una idea que ya puso en marcha Alberto Garzón, ministro de Consumo durante la anterior legislatura de Pedro Sánchez, pero no lo consiguió. En declaraciones a los medios Bustinduy ha subrayado que este tipo de anuncios tiene un efecto nocivo en la salud alimentaria de los escolares y que, igualmente, tiene una mayor incidencia entre las familias con menos recursos.

El Ministerio de Consumo defiende la necesidad de actuar frente a la presión publicitaria de alimentos ultraprocesados, con un alto contenido en grasas, azúcares o sal, muy calóricos y poco nutritivos como ya hacen otros países de nuestro entorno como Reino Unido, Portugal o Noruega.

"Los niños y niñas en nuestro país son bombardeados con más de 4000 anuncios de publicidad de comida insana al año, esto supone que se exponen a 11 anuncios de este tipo al día", ha declarado el ministro, aludiendo a diversos estudios científicos publicados sobre esta materia. "Ya hemos regulado el derecho a comer saludablemente en los comedores escolares, ahora vamos a proteger a niños y niñas de la publicidad de los alimentos", ha declarado el ministro Bustinduy, que no ha especificado cómo se llevará a cabo esa regulación.

Restringir la publicidad

Derechos Sociales alude a organismos como la OMS (Organización Mundial de la Salud) o la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición), que subrayan la importancia de restringir la publicidad de alimentos según su calidad nutricional como una de las claves para atajar la obesidad infantil.

Según ha señalado la OMS, la mayoría de alimentos y bebidas anunciados en España durante el horario infantil en televisión son de baja calidad nutricional y la Asamblea Mundial de la Salud remarca que la exposición de la infancia a la publicidad impacta directamente sobre su comportamiento, actitudes y preferencias de consumo, modificando lo que un niño considera como dieta saludable.

