Consulta la portada correspondiente al día 20 de septiembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Propietario de alojamientos turísticos: «No están cerrando apartamentos turísticos en Badajoz, están cerrando pisos ilegales»
- Sobre la bandera palestina en el toro de Osborne de Mérida: 'No es patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España
- Policía y médicos salvan la vida a un niño de tres años que se estaba asfixiando en Cáceres
- El emotivo pregón de fiestas que Fermín, el alcalde de Jarandilla de la Vera, no pudo pronunciar: 'Fue un día de muchas emociones
- Educación convoca 86 plazas docentes para cubrir de forma urgente en Extremadura
- Laura Huertas, presidenta de la Ampa del Moctezuma en Cáceres: 'Estamos en estado de explosión por culpa de la doble fila
- Amplio dispositivo para rescatar el cuerpo de un hombre que había muerto encerrado en su casa de Cáceres: 'Tenía 51 años
- Más de 100 evacuados en un incendio en el Provecaex de la carretera de Cáceres a Mérida: 'Hemos realizado un ataque directo