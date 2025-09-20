Hombres G reciben “con orgullo y compromiso” el título de ‘Legionarios de Honor’

David Summers, Francisco Javier de Burgos, Daniel Mezquita y Rafael Gutiérrez, integrantes del grupo musical Hombres G, han recibido este sábado con “orgullo y compromiso” el título de ‘Caballeros Legionarios de Honor’ durante la parada militar por el 105 aniversario de la fundación de La Legión en el acuartelamiento Millán Astray de Melilla.

El grupo de pop-rock español ha recibido dicha distinción por sus muestras de “afecto y significativa generosidad”, así como de “una constante humildad” con los legionarios del Tercio Gran Capitán 1º de La Legión.

“El grupo musical Hombres G es conocedor de las virtudes legionarias, de la importancia del valor del legionario como pieza vertebral de la legión, humilde y con alto espíritu de servicio, y han dado prueba fehaciente de su mérito para recibir el título de caballero legionario”, ha destacado el cuerpo, que también ha nombrado ‘Legionario de Honor’ a José Vicente Aznar, hijo de un oficial legionario que ha desarrollado “una vocación legionaria llena de compromiso y pasión”.

Además de este título, La Legión ha concedido durante el acto los tradicionales premios ‘Legión Española’, distinciones a cofradías andaluzas y melillenses, y ha otorgado el premio de relato corto a la narración ‘La enfermera del Rif’, de Javier Muñoz Mosquera, por “plasmar brillantemente su veneración con la historia del norte de África”.

Tras la entrega de condecoraciones, la parada militar, que ha estado presidida por el jefe del Mando de Canarias, el teniente general Julio Salom Herrera, ha proseguido con un acto en honor a los que dieron su vida por España en el que los legionarios, portando el Cristo de la Buena Muerte, han entonado ‘El Novio de la Muerte’, siendo uno de los momentos más emotivos junto con la ‘Canción del Legionario’.

El tradicional desfile a pie ha puesto el broche final a un acto en el que han estado presentes las principales autoridades políticas como el vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín, y miembros del Gobierno melillense, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, y el comandante general de Melilla, Luis Cortés Delgado.