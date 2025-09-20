Javier Gestido, patrón del barco gallego 'Tafra 3': "Estábamos parados prácticamente; no dio tiempo a nada"

Javier Gestido ya está al fin en casa. Fue un largo viaje desde el norte de Mauritania, pasando por la capital del país africano y las Canarias antes de subirse a un vuelo con destino a Vigo. El patrón del Tafra 3, el pesquero con capital vigués que se hundió tras ser arrollado por un buque factoría en aguas mauritanas el viernes de la semana pasada, aterrizó ayer en Peinador sobre las 12.20 horas. Con ello se acabó el viaje y parte del sufrimiento, ejemplificado en el sentido abrazo con sus seres queridos y con Clara y Claudia Martínez, responsables de la armadora viguesa Baipesca. Todavía visiblemente muy emocionado por el shock del naufragio y por los cinco tripulantes desaparecidos de los 26 que componían la tripulación, Gestido atendió como pudo a los medios. En sus breves declaraciones aseguró que en el momento del golpe estaban "prácticamente parados", centrados en las labores de pesca, y que no tuvieron margen de maniobra al estar recogiendo el aparejo. "Fue muy, muy rápido, no dio tiempo a nada.

Sostenido por su familia, el marinés ofreció una versión igual a la de su compañero José Manuel Diz, patrón de costa de Bueu que llegó a Vigo dos días antes. Éste último fue rotundo en su explicación sobre lo sucedido: "Ya visteis lo que pasó, más claro agua". Y Gestido dejó clara que su opinión es la misma: "Ya se ve en las imágenes, poco puedo añadir".

"Están investigando qué hicieron para venir a embestirnos; no tenemos una explicación concreta"

El patrón reconoció que todavía no ha podido ver las fotos o vídeos del hundimiento, al igual que explicó que no tiene noticias del capitán del Right Whale, el buque de 104 metros que los abordó dejando un boquete mortal al Tafra 3. "Sé que estaba retenido". Lo que sí pudo concretar es que las autoridades mauritanas siguen con las pesquisas. "Están investigando qué hicieron para venir a embestirnos; no tenemos una explicación concreta", dijo.

El momento del impacto

Sobre el momento del impacto, Diz y el patrón se encontraban en el puente. Como dijo el primero, al Right Whale lo habían visto venir en navegación libre "a X millas", sin poder concretar exactamente a qué distancia. Gestido añadió ayer que "en cinco minutos o menos que los pierdes de vista ya se te vienen encima", dando relevancia al hecho de que en ningún momento se imaginaron que el barco que vieron navegar en el área no modificaría el rumbo para evitar la fatal colisión. De hecho, el patrón llegó a decir que aunque los responsables del otro barco estuviesen en el puente, cosa que desconoce, "si no están atentos" el accidente podría haber sucedido igual.

El Right Whale, que después del choque fue a puerto y volvió a salir a faenar, lleva desde el día 16 fondeado frente al puerto pesquero de Nuadibú, vigilado por las autoridades locales. Pertenece a Ocean Whale Company, empresa con sede en Malta y capital que se reparte entre una firma de Umm al-Qaywayn y Bozena Basina, que adquirió sus títulos al ruso Denis Basin. La firma figura en los Paradise Papers, documentos destapados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a raíz de datos filtrados sobre paraísos fiscales. Sigue sin contestar a las preguntas de este medio.