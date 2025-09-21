Consulta la portada correspondiente al día 22 de septiembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Un joven de 25 años 'gravísimo' y cinco detenidos en una reyerta esta madrugada en Cáceres
- La ciudad de Extremadura que enamora al nuevo embajador de Irlanda: visita por el recinto amurallado y café en el Botanicc
- Javier Rodríguez, repostero de Cáceres sobre su nuevo local: 'Como decía Giorgio Armani, a veces un solo complemento puede decir más que todo un conjunto
- Estos son los pueblos de Cáceres que tendrán contadores de agua digitales
- Marta Jordán, alcaldesa del Casar de Cáceres, con ansiedad y en el hospital por el proceso judicial contra una vecina: 'Me amenaza y temo por mi integridad y la de mi familia
- La revolución del deporte en Cáceres para 2026: hoteles llenos, comercios activos y nuevas instalaciones
- Sobre la bandera palestina en el toro de Osborne de Mérida: 'No es patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España
- Muere un motorista de 51 años tras salirse de la vía en Cáceres