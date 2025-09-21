Tres años de transformación ferroviaria en Extremadura

Esta conexión, que atraviesa la Sierra de Huelva y parte de la provincia de Badajoz, no solo supone la recuperación de un itinerario largamente esperado por los usuarios habituales, sino también la confirmación de un cambio de tendencia. El gran salto cualitativo comenzó el 19 de julio de 2022, con la inauguración de la Línea de Altas Prestaciones (LAP) en Extremadura. Su puesta en marcha permitió estrenar el primer servicio Alvia entre Badajoz y Madrid, reduciendo en 51 minutos el tiempo de viaje entre ambas capitales. Por primera vez, los extremeños podían acceder a un tren competitivo en tiempos frente al coche o al autobús, una novedad que marcó un antes y un después en la percepción del ferrocarril en la comunidad.

Hacia un servicio híbrido y electrificado

En diciembre de 2023, se produjo otro paso de calado: el tren Alvia comenzó a circular en modo eléctrico en el tramo Cáceres-Badajoz. Aunque se trataba de una circulación parcial —pues el tren es híbrido y sigue combinando tramos en diésel y otros en eléctrico—, la medida reforzó la sostenibilidad y la modernización de la línea, además de anticipar la futura electrificación completa de la conexión extremeña con la capital.

La expansión de la oferta continuó en junio de 2024, cuando Renfe sustituyó el Intercity por un segundo servicio Alvia diario. Con ello se duplicaron las frecuencias de Larga Distancia entre Extremadura y Madrid, mejorando el confort y aumentando la capacidad de plazas. Este refuerzo se notó en las cifras: en 2024 se alcanzó un récord de 1,65 millones de pasajeros transportados en la región, lo que supone un 56% más que en 2022, primer año de la LAP, y un 171% más respecto a 2019, último ejercicio previo a la pandemia. Una parte importante de este incremento se explica por la política de abonos gratuitos, pero también por la creciente confianza de los ciudadanos en un servicio que ofrecía más opciones, menos incidencias y mayor regularidad.

Hoy, Renfe ofrece en la línea de Extremadura 205 servicios semanales de Larga y Media Distancia, conectando la región tanto a nivel interno como con Madrid, Toledo, Ciudad Real, Sevilla y, ahora de nuevo, Huelva.

El verano de 2025 trajo una nueva mejora: en junio se añadió una tercera frecuencia Alvia, que además incluyó como novedad la parada en Plasencia. Con este refuerzo, el tiempo de viaje entre Badajoz y Madrid quedó fijado en 4 horas y 10 minutos, acercando aún más a los extremeños a la capital. En total, los tres servicios Alvia semanales ofrecen 38 trayectos y unas 10.000 plazas, que se complementan con la integración de los billetes con la red de Cercanías madrileña. Gracias a esta medida, los viajeros pueden utilizar los trenes de Cercanías en un intervalo de cuatro horas antes y después de su viaje de Larga Distancia, facilitando la intermodalidad y ampliando el alcance de la red.

El regreso del Huelva-Zafra

El anuncio más reciente, y quizá el más simbólico, ha sido el restablecimiento del servicio de viajeros entre Huelva y Zafra a partir del 19 de septiembre de 2025. Los trenes circularán viernes, sábados y domingos, con una frecuencia de ida y vuelta cada día. El objetivo es doble: favorecer los desplazamientos de estudiantes y trabajadores, y abrir una nueva vía al turismo entre las dos provincias. Además, entre semana habrá un tren adaptado a las necesidades de los vecinos de la sierra: partirá de Jabugo a las 6.15 de la mañana y llegará a Huelva a las 7.51, con regreso desde la capital onubense a las 15.15. El recorrido incluye paradas en Almonaster Cortegana, Valdelamusa, El Tamujoso, Calañas, Los Milanos, El Corbujón, Belmonte y Gibraleón, reforzando así la vertebración del territorio.

Un respaldo técnico: la base de mantenimiento de Badajoz

Detrás de esta mejora de la fiabilidad está también la base de mantenimiento de Badajoz, inaugurada en 2020 y con 1.200 metros cuadrados de superficie. Desde allí se revisan y reparan los trenes de Media Distancia de la serie 599, fundamentales en la red extremeña. Inspecciones diarias, revisiones preventivas y pequeñas reparaciones han reducido los problemas técnicos y permitido que los trenes sean cada vez más fiables.